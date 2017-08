USV-Geräte mit PRTG überwachen

Um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherzustellen, setzen viele Unternehmen USV-Geräte von APC ein und überwachen diese mit PRTG Network Monitor. Allerdings liefert der in PRTG enthaltene APC-Sensor nur die wichtigsten Werte, etwa Batteriekapazität. Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Custom-Script-Sensoren, mit deren Hilfe Sie an mehr Detailinformationen kommen.

Den richtigen Sensor vorausgesetzt, lassen sich mit PRTG Network Monitor diverse Daten aus USV-Geräten auslesen.

Ein Mitarbeiter des Paessler-Supports hat eine ganze Reihe von Custom-Script-Sensoren zur Überwachung von APC-USV-Geräten gesammelt, die von unterschiedlichen PRTG-Nutzern geschrieben wurden. Diese sind in einem Device-Template zusammengefasst, das Sie unter [1] in der Paessler Knowledge Base herunterladen können. Nachdem APC mit der PowerNet-MIB eine MIB liefert, die für beinahe alle APC-Geräte valide ist, lassen sich mit dem Template fast alle APC-Geräte in PRTG integrieren, die SNMP unterstützen. Abhängig von Ihrem APCGerät lassen sich die folgenden Parameter samt diverser untergeordneter Informationen überwachen: Diagnostic, Environment Readings, Line Input, Line Output, Basic Output, Battery und Universal IO Probes.



Um das Device-Template einzusetzen, benötigen Sie eine PRTG-Installation ab Version 16.3.25. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine kommerzielle Lizenz oder die 100-Sensoren-Freeware nutzen. Einige APC-USV-Geräte unterstützen kein SNMP und lassen sich weder mit den PRTG-Standard-APC-SNMP-Sensoren noch mit den Sensoren des Device-Templates oder mit einem anderen SNMP-basierten Monitoring-Tool überwachen. Ein PRTG-Nutzer hat aber auch dafür Abhilfe geschaffen: Ein PowerShell-basierter PRTGEXE/Script-Advanced-Sensor kann eine ganze Reihe relevanter Werte aus solchen APC-Geräten auslesen, etwa Volt Line, Volt Battery, Volt Output, Load, Temperature, Charge oder Time Left. Auch diesen Sensor können Sie unter [2] bei Paessler herunterladen. Eine generelle Anleitung für den Einsatz von Device Templates finden Sie unter [3].