Schnelle Kommunikation im LAN

Um einen Echtzeit-Chat zur Verfügung zu stellen, muss nicht unbedingt immer die Cloud herhalten. Im eigenen Netzwerk kann der Einsatz eines lokalen Kommunikationswerkzeugs oft effektiver sein und das Schreiben der ein oder anderen üppigen E-Mail obsolet machen. Eine solche Vor-Ort-Lösung kann der kostenfreie 'LAN Messenger' darstellen. Das Tool benötigt keinen Server zur Installation und bietet neben einer Kontaktliste die Möglichkeit eines Dateiversands an.

Mit dem "LAN Messenger" stellt schnelle Kommunikation lokal im Netzwerk kein Problem dar.

Der "LAN Messenger" [1] enthält eine Vielzahl an Optionen zur optimalen Anpassung an die eigenen Kommunikationsgewohnheiten. So etwa stehen Chaträume für mehrere Benutzer beziehungsweise Arbeitsgruppen zur Verfügung. Zu den weiteren Funktionen des Open-Source-Tools gehört eine Ereignisbenachrichtigung, die Möglichkeit zum File-Transfer sowie das Loggen von Nachrichten. Derzeit werden mit Windows, macOS und Linux alle gängigen Plattformen unterstützt.