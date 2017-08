Sommerduft am Schreibtisch

Wenn Sie aufgrund vieler Projekte nicht zum Sommerurlaub kommen oder einfach nur die abgestandene Luft im Büro stört, können Sie sich jetzt mit einem praktischen Gadget den frischen Duft einer Sommerwiese an den Schreibtisch holen. Der kleine USB-Duftspender verbreitet den gewünschten Raumduft durch Einfüllen eines selbst gewählten Parfüms beziehungsweise Duftwassers.

Durch die Blume: Der USB-Duftspender sorgt für eine deutlich verbesserte Raumluft.

Je nach Situation lassen sich mit dem "USB-Duftspender Blume" [1] auch unterwegs im Zug oder im Flugzeug auf Dienstreisen die muffigen Sitznachbarn besser ertragen. Selbst der Kollege mit seiner Vorliebe für Döner in der Mittagspause hat keine Chance mehr. Der Zerstäuber in Blumenform passt an jeden USB-Anschluss und nimmt mit den unauffälligen Maßen von fünf auf elf Zentimetern nicht allzu viel Platz unterwegs weg. Auch der Preis von 12 Euro ist verkraftbar.