Speicherpfad für Outlook-Anhänge anpassen

IT-Profis lassen sich ungern vom Betriebssystem einschränken. Ein Beispiel hierfür ist die unpraktische Vorschrift von Microsoft Outlook, das für das Abspeichern von Anhängen immer denselben Standard-Ordner in den Dokumentverzeichnissen eines Anwenders vorsieht. Mit einem kleinen Eingriff in die Registry können Sie den Speicherpfad aber auf einen anderen Ordner umleiten.

Per Registry-Änderung schreiben Sie Outlook den Default-Speicherpfad für Anhänge vor.

Gehen Sie im Registry-Editor zunächst in den Bereich "Computer \ HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \ 16.0 \ Outlook \ Options". Hier müssen Sie nun eine neue Zeichenfolge mit dem Namen "DefaultPath" anlegen. Als erforderlichen Wert nehmen Sie an dieser Stelle die neue Pfadangabe, unter der die gewünschten Anhänge gespeichert werden sollen. Dabei ist darauf zu achten, den Pfad in erhöhte Anführungszeichen zu setzen, falls die Pfadangabe zum Beispiel Leerzeichen enthält. Nach einem Neustart steht der neue Ordner dann als Standardziel bereit.