Netzwerk-Traffic im Blick

Die Analyse von Datenpaketen in Netzwerken kann dem Admin erheblichen Aufschluss in Bezug auf Unregelmäßigkeiten geben. Mit dem kostenfreien Tool 'BWMeter' lassen Sie sich den im Netzwerk anfallenden Datentransfer in Form von fortlaufenden numerischen Werten sowie in Diagrammform anzeigen. Dabei können Sie das Datenaufkommen sogar nach Ports und Protokollen aufschlüsseln, um etwa das Datenvolumen zwischen Internet und lokalem Netzwerk unterscheiden zu können.

Auch die Aufschlüsselung des Daten-Traffics nach Internet und internem Netzwerk ist mit "BWMeter" möglich.

Mit "BWMeter" [1] haben Sie auf Wunsch den Datentransfer auch über einen längeren Zeitraum von Wochen und Monaten im Überblick und können bestimmte Tendenzen analysieren. Weitere Funktionen umfassen ein Monitoring sowie eine Firewall. Weiterhin können Sie Geschwindigkeits-Beschränkungen für bestimmte Webseiten setzen oder die Anzahl an Verbindungen limitieren. Netzwerk-Admins werden vor allem die umfangreichen Analysefunktionen für Datenpakete schätzen.