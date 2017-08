Mini-Mac für den Schreibtisch

Die Analyse von Datenpaketen in Netzwerken kann dem Admin erheblichen Aufschluss in Bezug auf Unregelmäßigkeiten geben. Mit dem kostenfreien Tool 'BWMeter' lassen Sie sich den im Netzwerk anfallenden Datentransfer in Form von fortlaufenden numerischen Werten sowie in Diagrammform anzeigen. Dabei können Sie das Datenaufkommen sogar nach Ports und Protokollen aufschlüsseln, um etwa das Datenvolumen zwischen Internet und lokalem Netzwerk unterscheiden zu können. [ mehr