Download der Woche: Kali Linux

Die Wahrung der Sicherheit im Netzwerk steht bei jedem Admin ganz oben auf der Tagesordnung. Wer sich öfter mit Penetrationstests, forensischen Analysen und dem Security-Auditing beschäftigt, sollte deshalb einen Blick auf 'Kali Linux' werfen. Das Sicherheits-OS setzt als Nachfolger von BackTrack mittlerweile vollständig auf Debian und nutzt zur einfachen Bedienung Gnome 3 als Desktop. Die Distribution kommt ab Werk mit Tools wie Wireshark und namp, mit denen sich die Netzwerkumgebung auf offene Ports scannen lässt. Mit Metasploit ist zudem ein Exploit-Framework mit an Bord.

"Kali Linux" ist ein mächtiges Werkzeug, wenn es um die Sicherheitsanalyse im Netzwerk geht.

Insgesamt beinhaltet "Kali Linux" [1] über 300 Werkzeuge, mit deren Hilfe sich die Sicherheit der im Netzwerk vorhandenen Systeme testen und bewerten lässt. Mit dabei ist zum Beispiel auch Ettercap, das sich etwa zur Simulation von Man-in-the-Middle-Angriffen nutzen lässt. In Richtung Social Engineering geht Maltego, das Daten über Einzelpersonen im Internet sammelt. Kali Linux steht in mehreren Image-Versionen zum Download zur Verfügung, die sich hinsichtlich ihres Funktionsumfangs, ihrer Aktualität und ihrer Stabilität unterscheiden. Wer nur die wichtigsten Netzwerk-Tests fahren will, kann auf die Lite-Variante zurückgreifen.