Vorschau September 2017: Container

Container sind derzeit in aller Munde, allen voran Docker. In der September-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator, was die Technologie für Admins im Unternehmen zu bieten hat. So lesen Sie etwa, wie die Docker-Orchestrierung mit Kubernetes funktioniert und wie VMwares Strategie in Sachen Container aussieht. Daneben werfen wir einen Blick auf die Container-Nutzung unter Windows Server 2016 mit Docker sowie Hyper-V. Nicht zuletzt widmen wir uns der Frage, wie sich die Sicherheit von Container-Applikationen dank Aporeto Trireme erhöhen lässt. In den Produkttests nehmen wir unter anderem den Parallelbetrieb von SQL Server mit Windocks unter die Lupe.

Die September-Ausgabe dreht sich um das Schwerpunktthema "Container".

Neben Nano-Servern gehören Windows Server Container zu den wichtigsten Neuerungen in Windows Server 2016. Ebenso wie Hyper-V-Container basieren sie auf der Plattform Docker. In der September-Ausgabe schildern wir die Voraussetzungen für die Container-Nutzung unter Windows Server 2016 und erklären, worin sich Windows Server Container und Hyper-V-Container unterscheiden. Daneben schauen wir uns an, wie die Administration eines aus mehreren Knoten bestehenden Docker-Verbunds mit Kubernetes funktioniert.



Abonnenten erhalten die September-Ausgabe am 31. August. Ab dem 5. September finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.