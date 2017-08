Erste Hilfe bei hängenden Windows-Updates

Auf einem Windows-10-PC, der länger ausgeschaltet war, laufen die Windows-Updates nicht mehr richtig durch und bleiben irgendwann hängen. Im Netz gibt es Dutzende von Tipps, was in so einem Fall zu tun ist. Ein erster Ansatz besteht darin, die Windows-Update-Optionen anzupassen.

Wer Update-Probleme hat, sollte bei den erweiterten Windows 10 Update-Einstellungen das oberste Häkchen setzen.

Es kann viele Gründe dafür geben, wenn Windows Update nicht durchläuft. Oft handelt es sich um eine Zeitüberschreitung – Windows Update wartet darauf, dass ein anderes Programm sein OK gibt, bis mit dem Update fortgefahren wird. Fehlt dieses OK, stoppt auch Windows Update. Dies kann dann der Fall sein, wenn andere Komponenten von Windows, wie etwa der Defender, selbst nicht auf dem neuesten Stand sind.



Was Sie also auf jeden Fall machen sollten, bevor Sie sich weiter nach etwaigen Problemlösungen umschauen: Klicken Sie im Startmenü auf das Zahnrad-Symbol, dann auf "Update und Sicherheit" ganz unten und dann wiederum auf "Windows Update". Hier entscheiden Sie sich bei den "Updateeinstellungen" für "Erweiterte Optionen" und setzen ein Häkchen bei "Updates für andere Microsoft-Produkte bereitstellen, wenn ein Windows-Update ausgeführt wird". Mit etwas Glück läuft Ihr Update nun durch.