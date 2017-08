Screengrabber mit Upload-Funktion

Für das schnelle Erstellen von Screenshots gibt es eine Vielzahl an Zusatzprogrammen. Allerdings binden sich nicht alle nahtlos in Windows ein oder ihnen fehlt eine Schnittstelle zum Internet. Das kostenfreie 'Lightshot' bohrt das bordeigene Programm mächtig auf und lässt sich ebenso einfach und schnell per Klick auf die Windows-Drucktaste auslösen. Auf Wunsch können Sie sich dabei auch auf bestimmte Bildschirmbereiche festlegen.

"Lightshot" erfasst auf Wunsch auch nur bestimmte Bereiche des Bildschirms und bearbeitet diese.

Besonders praktisch ist, dass Sie mit 'Lightshot' den Screenshot noch vor dem Abspeichern direkt mit einem Mini-Editor bearbeiten können. Dabei lassen sich die Bildschirmaufnahmen für Präsentationen mit Texten, Pfeilen, Markierungen oder sogar kleinen Skizzen ergänzen. Abschließend haben Sie noch die Auswahl zwischen dem lokalen Abspeichern, der Zwischenablage, dem Hochladen auf Facebook, Twitter oder Pinterest sowie in die Lightshot-eigene Cloud. Das Werkzeug steht für diverse Betriebssysteme und Browser zur Verfügung.