Kaffeebecher für echte Geeks

Für Admins heißt es in Kürze nicht 'Back to School' sondern 'Back to Work'. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit, sich wie die Schulkinder zum Unterricht mit den richtigen Büro-Utensilien für Erwachsene zu versorgen. Eine neue Kaffeetasse kann bei dieser Gelegenheit nie schaden und mit dem Geek-Becher schmeckt der Kaffee noch besser als vor dem Urlaub.

Klare Sache: Der Besitzer dieser Kaffeetasse muss ein echter Techhnik-Freak sein.

Der Geek-Haltegriff garantiert ein perfektes Festhalten des Bechers [1] im Halbschlaf bevor das Koffein seine volle Wirkung entfaltet. Zusammen mit der weißen Aufschrift wird der Schriftzug spielerisch perfektioniert. Das Porzellan-Kaffeehaferl ist sowohl für die Spülmaschine als auch für die Mikrowelle geeignet. Der Becher fasst zirka 350 Milliliter und kostet rund 14 Euro.