Neustart für Bereitstellungsgruppen

In Citrix-Umgebungen kann es vorkommen, dass nach dem Upgrade des Delivery Controllers von einer früheren Version auf 7.13 der vor dem Upgrade geplante Neustart von Maschinen in einigen Bereitstellungsgruppen nicht ausgeführt wird. Der Weg zur Lösung dieses Problem führt unter anderem über die PowerShell.

Beim Reboot von Maschinen in Bereitstelltungsgruppen kann es manchmal zu Hängern kommen.

Remove-BrokerRebootSchedule -DesktopGroupName Name der Bereitstellungsgruppe

Öffnen Sie zunächst die PowerShell als "Admin; asnp citrix*". Tippen Sie dannein, um den aktuellen RebootSchedule abzurufen. Danach folgt folgendes Kommando:Verbinden Sie sich nun mit der Citrix-Studio-Konsole und klicken Sie auf "Bereitstellungsgruppe bearbeiten / Reboot Schedule neu aufsetzen". Warten Sie im Anschluss etwa 15 Minuten und überprüfen Sie dann, ob das Problem noch immer besteht. Wenn ja, fahren Sie die betroffenen VDAs herunter und setzen die Bereitstellungsgruppe in den Wartungsmodus. Löschen Sie den Maschinenkatalog und legen Sie einen neuen an. Fügen Sie die Maschinen zum neuen Katalog und gegebenenfalls zur Bereitstellungsgruppe wieder hinzu. Nehmen Sie die Bereitstellungsgruppe aus dem Wartungsmodus und richten Sie den Reboot-Schedule in den Eigenschaften der Bereitstellungsgruppe wieder ein.Diesen Lösungsweg haben wir mit XenApp / XenDesktop 7.13 und LC676 beschritten. Wenn bei Ihnen weiterhin Probleme auftreten, sollten Sie den Citrix-Support kontaktieren.