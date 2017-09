Download der Woche: Microsoft Surface Diagnostic Toolkit

Trotz des relativ hohen Preises haben die Geräte aus Microsofts Surface-Reihe mittlerweile eine recht hohe Popularität erlangt. Allerdings gibt es vermehrt Medienberichte, wonach die Tablets und Notebooks mit Problemen wie unerwartetem Ausschalten, Einfrieren und Schwierigkeiten mit dem Touchscreen zu kämpfen hätten. Wer sein Surface deshalb genauer unter die Lupe nehmen will, sollte einen Blick auf das kostenfreie 'Microsoft Surface Diagnostic Toolkit' werfen, das fast alle Produkte aus der Surface-Serie einem detaillierten Test unterzieht.

Ob alle Bestandteile des Surface-Geräts ordnungsgemäß funktionieren, zeigt das "Microsoft Surface Diagnostic Toolkit".

Das nicht einmal 2 MByte große "Microsoft Surface Diagnostic Toolkit" [1] führt den Nutzer durch mehrere Prüfungen der einzelnen Komponenten, einschließlich Touchscreen, Kameras und Sensoren. Einige Tests erfordern Verbindungen mit externen Geräten, zum Beispiel einem Bildschirm. Andere verwenden die integrierte Windows-Problembehandlung. Am Ende des Durchlaufs zeigt das Toolkit einen visuellen Bericht über die Testergebnisse an und der Nutzer erhält die Option, eine Protokolldatei zu speichern oder die Ergebnisse in die Zwischenablage zu kopieren.