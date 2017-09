Verdeckte Windows-Fenster scrollen

Das Scrollen von Windows-Fenstern über das Mausrad ist eine praktische Sache. Blöd ist nur, dass sich ausschließlich der Inhalt des aktiven Fensters im Vordergrund hoch und runter bewegen lässt. Abhilfe verschafft hier das kostenfreie Tool 'Always Mouse Wheel'. Mit dem Werkzeug erweitern Sie den Einsatzbereich des Mausrads fühlbar und ermöglichen auch das Scrollen in inaktiven Fenstern.

Mit "Always Mouse Wheel" pimpen Sie das Mausrad für mehr Funktionen im Umgang mit Fenstern.

Weiterhin lassen sich mit "Always Mouse Wheel" [1] und der Kombination "Alt + rechte Maustaste" die Fenstergröße ändern oder der Lautstärkeregler betätigen. Für letzteres muss der Mauszeiger allerdings über der Taskleiste schweben. Mit diversen Feineinstellungen können Sie zudem das Fenster, in dem gerade gescrollt wird, in den Vordergrund bringen. Über "Alt + linke Maustaste" lassen sich abschließend noch Fenster ziehen und auf der Oberfläche neu platzieren.