Speicherplatz von Mount Points überwachen

So manchem Admin fehlt bei der täglichen Arbeit die Möglichkeit, sich den freien Speicherplatz von Mount Points anzeigen zu lassen. Ein Nutzer von PRTG Network Monitor hat ein Bash-Skript geschrieben, das sich als SSH-Script-(Advanced)-Sensor in das Monitoring-Werkzeug einbinden lässt und dann unter Linux den freien Speicher eines Geräts, etwa einer Festplatte, ermittelt und in PRTG anzeigt.

Der verfügbare Speicherplatz von Mount Points lässt sich mit dem PRTG-Skript auch im Verlauf betrachten.

Die vom Bash-Skript gelieferten Werte können Sie dann für Benachrichtigungen oder Alarmierungen nutzen, außerdem erhalten Sie eine Historie für den Speicherplatz. Handelt es sich um Network File System (NFS), schreibt und löscht das Skript eine Testdatei, um den Zugriff zu bestätigen. Das Skript steht unter [1] in der Paessler Knowledge-Base zum Download bereit. Eine Anleitung zum Einbinden des Skripts als SSH-Script-(Advanced)-Sensor in PRTG finden Sie an dieser Stelle [2] ebenso.