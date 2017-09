Vorschau Oktober 2017: Daten- und Informationssicherheit

Datenklau scheint Alltag in deutschen Unternehmen geworden zu sein. Im Oktober-Heft widmet sich IT-Administrator dem Thema 'Daten- und Informationssicherheit'. Darin lesen Sie, wie Sie gemeinsam mit Fachabteilungen sensible Informationen überhaupt erfassen und klassifizieren. Daneben zeigen wir, welche Sicherheitsmaßnahmen Exchange Server 2016 in Sachen Data Leakage Prevention zu bieten hat und wie Sie virtuelle Maschinen in VMware vSphere 6.5 verschlüsseln. Nicht zuletzt zeigen wir Best Practices in Bezug auf Active-Directory-Security. In den Produkttests tritt unter anderem G Data Endpoint Protection Business an.

Die Daten- und Informationssicherheit steht im Mittelpunkt der Oktober-Ausgabe.

Nicht weniger als 53 Prozent der Firmen hierzulande waren einer Bitkom-Studie zufolge in den letzten zwei Jahren Opfer von Datenklau, Wirtschaftsspionage oder Sabotage. Diese Zahl verdeutlicht den Stellenwert von IT-Sicherheit in Unternehmen. Im Oktober zeigt IT-Administrator deshalb Wege hin zu mehr Security in kleinen und mittelständischen Umgebungen. Dazu gehören etwa die Fragen, was KMUs von großen Unternehmen lernen können und wie Administratoren die Firmenleitung von Sicherheitsmaßnahmen überzeugen. Auch praktischen Themen widmen wir uns, darunter die Absicherung von Samba-Dateiservern in Windows-Umgebungen oder die Datensicherheit in Microsoft Azure.



Abonnenten erhalten die Oktober-Ausgabe am 28. September. Ab dem 4. Oktober finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft unter [1], um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper und als Jahres-CD/DVD zu beziehen. So können Sie alle Ausgaben auf Ihrem Rechner mit Suchfunktion und aktiven Links betrachten.