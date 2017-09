Download der Woche: TagSpaces

Nachrichten über Tags zu markieren und auf diese Weise auch ohne komplizierte Ordnerstruktur effizient zu sortieren, gehört zu den Grundfunktionen der meisten modernen E-Mail-Dienste und -Clients. Mit 'TagSpaces' erweitern Sie das Prinzip ganz einfach auf Ihre Dateistruktur. Egal ob Bilder oder Office-Dokument – alle Dateien lassen sich per Drag & Drop mit einer Art Stempel versehen und so in Sekundenschnelle nach der gewünschten Kennzeichnung sortieren.

Mit "TagSpaces" sortieren Sie Dateien auch plattformübergreifend in einer einfachen Ordnungsstruktur.

"TagSpaces" [1] bringt die notwendigen Metadaten im Dateinamen unter, sodass keine eigene Datenbank benötigt wird. Vorteil dieser Technik ist außerdem, dass das Tagging plattformübergreifend und sogar in der Cloud funktioniert. Die Möglichkeit, jeder Markierung eine eigene Farbe zu geben und über ein spezielles Tastenkürzel aufzurufen, rundet den Funktionsumfang des Tools ab. Nicht zuletzt stellt das Programm für eine Vielzahl an Text- und Bild-Dateiformaten integrierte Viewer und Editoren zur Verfügung, sodass auch die prompte Bearbeitung von Dokumenten kein Problem ist.