PC-Fernsteuerung per App

Wenn Sie für einfachere Prozesse am Rechner einmal nicht vor Ort sind, sollte die Steuerung aus der Ferne ausreichen. Das kostenfreie Tool 'Unified Remote' besitzt Basis-Funktionen für die Remote-Bedienung von Systemen unter Windows, Linux oder macOS per Smartphone. In der Software sind dabei sind nicht nur klassische Funktionen wie das Sperren oder Herunterfahren eines Rechners enthalten. So findet sich etwa auch ein Dateimanager in der Feature-Liste des Programms.

Wie den integrierten Dateimanager bietet "Unified Remote" diverse Tools für die PC-Fernsteuerung.

Für die Nutzung von "Unified Remote" [1] müssen Sie die entsprechende App auf dem Smartphone sowie die Client-Software auf dem zu steuernden PC installieren. Weiterhin müssen sich beide Geräte im selben Netzwerk befinden. Nach einer ersten Konfiguration erhalten Sie dann weitreichenden Zugriff auf das stationäre System. Das Tool lässt sich sogar als Touchpad für die Steuerung des Mauszeigers nutzen. Ein Passwortschutz sowie Verschlüsselung runden das Werkzeug ab.