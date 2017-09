Bildschirmaufnahmen unter Windows 10

Wenn Sie für einfachere Prozesse am Rechner einmal nicht vor Ort sind, sollte die Steuerung aus der Ferne ausreichen. Das kostenfreie Tool 'Unified Remote' besitzt Basis-Funktionen für die Remote-Bedienung von Systemen unter Windows, Linux oder macOS per Smartphone. In der Software sind dabei sind nicht nur klassische Funktionen wie das Sperren oder Herunterfahren eines Rechners enthalten. So findet sich etwa auch ein Dateimanager in der Feature-Liste des Programms. [ mehr