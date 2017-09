Schneller Hardware-Steckbrief

Im Idealfall ist für jeden Client im Unternehmensnetzwerk genau dokumentiert, was in seinem Inneren an Hardware verbaut ist. Gibt es für einen Rechner einmal keine Aufzeichnungen, kann ein Tool wie 'RAMinator' weiterhelfen. Ohne eine umfangreiche Inventarisierungssoftware installieren zu müssen, beschränkt sich das schlanke Werkzeug auf die Aushabe der wichtigsten inneren Werte wie RAM und CPU.

Das Wichtigste auf einen Blick: "RAMinator" informiert unter anderem über RAM und CPU.

Neben RAM-Typ und Größe informiert "RAMinator" [1] über den Hersteller des Prozessors und die genaue Modellbezeichnung. Praktischerweise findet sich zudem auch die Built-Version des installierten Windows. Der Bericht lässt sich als Text-File speichern. Durch den optionalen Anschluss die Datenbank des IT-Händlers CompuRAM lassen hat der Nutzer die Möglichkeit, nach der Erstellung des Analyseberichts zu kompatiblen Speichermodulen im Webshop zu gelangen.