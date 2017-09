Selfies mit Beinarbeit

Im Idealfall ist für jeden Client im Unternehmensnetzwerk genau dokumentiert, was in seinem Inneren an Hardware verbaut ist. Gibt es für einen Rechner einmal keine Aufzeichnungen, kann ein Tool wie 'RAMinator' weiterhelfen. Ohne eine umfangreiche Inventarisierungssoftware installieren zu müssen, beschränkt sich das schlanke Werkzeug auf die Aushabe der wichtigsten inneren Werte wie RAM und CPU. [ mehr