GPU-Power in der Cloud

Wer im Unternehmen mit dem nachträglichen Rendering von 4K-UHD-Filmaufnahmen zu tun hat, stößt mit den üblichen Rechenplattform recht schnell an seine Grenzen. Wer bei den massiven parallelen Gleitkomma-Operationen die Verarbeitungszeit senken will, sollte deshalb durchaus einen Blick in die Cloud riskieren. Dort gibt es etwa bei AWS CPU-Computing-Lösungen, die rechenintensive Anwendungen beschleunigen

Die Rechenleistung von Grafikprozessoren können sich Unternehmen auch aus der Cloud holen.

Beispiele für Cloud-basierte GPU-Computing-Lösungen sind Amazons EC2-P2-Instanzen und die kürzlich neu eingeführten G3-Instanzen. Sie bieten Zugriff auf leistungsstarke NVIDIA-GPUs der Tesla-K80- und -M60-Serie.Für sehr rechenintensive Anwendungen mit Gleitkommaoperationen eignen sich die EC2-P2-Instanz-Typen. Sie bieten hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 GBit pro Sekunde, einfach und doppelt genaue Gleitkommaoperationen sowie EEC-Speicher (Error-Correcting Code). Dabei unterstützen sie bis zu 16 NVIDIATesla-K80-GPUs, 64 vCPUs und 732 Gibibyte Host-Speicher – mit einem kombinierten GPU-Speicher von 192 Gibibyte. Das ergibt in Summe bis zu 40.000 parallele Prozessorkerne, 70 TeraFLOPS Gleitkommaleistung mit einfacher Genauigkeit sowie 23 TeraFLOPS mit doppelter Genauigkeit.



Für dezidierte Grafik-Berechnungen optimiert sind die G3-Instanz-Typen. Sie bieten ebenfalls bis zu 20 GBit pro Sekunde Netzwerkdurchsatz sowie Unterstützung für bis zu vier NVIDIA-Tesla-M80-GPUs, 64 vCPUs und bis zu 488 Gibibyte RAM sowie bis zu 32 Gibibyte GPU-Speicher. Jede M60-GPU bietet dabei 2048 parallele Prozessor-Cores, die bei vier GPUs in Summe bis zu 8192 Cores ergeben. Die Funktion "NVIDIA GRID Virtual Workstation" erlaubt den Betrieb von bis zu vier Monitoren mit einer Auflösung von maximal 4096 x 2160 Pixeln für virtuelle Grafik-Workstation-Anwendungen. Darüber hinaus enthält jede GPU einen eingebauten Video-Encoder, der bis zu 18 H.264-1080p30-Videoströme für interaktive Video-Anwendungen oder Video-Encoding erlaubt.



Cloud-GPU-Computing-Lösungen wie Amazon EC2 P2 und G3 bieten zudem eine schnelle Bereitstellung von Betriebssystemen und vorinstallierter Treiber beziehungsweise weiterer Software-Werkzeuge, die bei AWS mithilfe von AMIs (Amazon Machine Images) geliefert werden. Diese sind für Microsoft Windows Server, SUSE Enterprise Linux, Ubuntu, Amazon Linux und weitere Betriebssysteme erhältlich. Dabei sind alle benötigten NVIDIA-Treiber schon vorinstalliert. Experten können auch selbst ein passendes AMI starten, die gewünschten Treiber von der NVIDIA-Webseite manuell installieren und das Ergebnis für eigene Zwecke als eigene AMI wieder speichern.