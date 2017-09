Ab 13. Oktober erhältlich: Sonderheft 'Troubleshooting Microsoft-Server'

Im Herbst ist es endlich soweit: Das neue IT-Administrator Sonderheft 'Troubleshooting Microsoft-Server' präsentiert auf 180 Seiten einen umfassenden Maßnahmenkatalog für den Fall, dass Windows Server, Exchange oder SQL-Server ihren Dienst nicht wie erwartet verrichten. Dabei zeigt unser Autorenteam beispielsweise auf, wie Admins mit Hyper-V oder GPO-Problemen umgehen. Sie erklären außerdem, was zu tun ist, wenn Windows-Druckserver streiken. Bestellen Sie die Spezialausgabe am besten schon heute vor. Abonnenten erhalten das Heft zum Sonderpreis von nur 24,90 Euro.

Bald im Druck: So wird das Titelbild des im Oktober erscheinenden Troubleshooting-Sonderhefts aussehen.

Auch auf Leistungsprobleme von Exchange finden Sie im neuen Sonderheft "Troubleshooting Microsoft-Server" [1] eine Antwort und erfahren gleichzeitig zahlreiche Best Practices beim Umgang mit Microsofts Kommunikationsserver. Ebenso betrachten wir typische Probleme mit dem SQL-Server und wie diese in der Praxis zu vermeiden und zu beheben sind. Ein weiteres Highlight stellt der Abschnitt zum Troubleshooting des System Centers dar.



Am 13. Oktober erscheint das Heft – Sie können es ab sofort unter [1] vorbestellen. Als Abonnent erhalten Sie das Sonderheft zum Vorzugspreis von 24,90 Euro, für Nicht-Abonnenten liegt der Preis bei 29,90 Euro. Zudem bieten wir ein exklusives Schmankerl: Wer als Abonnent bis zum 1. Oktober auf das All-Inclusive Abo [2] upgradet, erhält das Sonderheft noch inklusive. Schon länger ist im All-Inclusive Abo das E-Paper inbegriffen – die App für iOS und Android wurde gerade neu aufgelegt und erlaubt jetzt auch das Lesen des aktuellen Sonderhefts.