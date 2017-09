Download der Woche: OneTab

Das Browser-Add-on 'OneTab' fällt definitiv in die Rubrik 'einfach, aber extrem hilfreich'. Mit ihm lassen sich alle geöffneten Surf-Tabs in ein einziges Fenster überführen. Dort sind die ehemaligen Tabs dann als Link aufrufbar, können aber auch einzeln oder komplett wiederhergestellt oder gelöscht werden. Für Vielrecherchierer besonders praktisch dürfte zudem die Funktion sein, die als Liste minimierten Tabs als Textdatei zu exportieren.

Link-Liste statt Dutzender geöffneter Browser-Tabs – "OneTab" sorgt für mehr Übersicht beim Surfen.

"OneTab" [1] ist für Mozilla Firefox und Google Chrome erhältlich und bindet sich über ein Trichter-Icon am oberen Bildschirmrand ein. Sobald Sie darauf klicken, schließt die Extension alle geöffneten Tabs und listet Sie in einem neuen Fenster auf. Neben der praktischen Export-Funktion ist es auch möglich, zusammengefassten Tabs einen Gruppennamen zu geben und so noch geordneter wieder abzurufen. Abgesehen von mehr Übersichtlichkeit reduzieren Sie übrigens den RAM-Hunger des Browser mit OneTab erheblich – allerdings auf Kosten der Tab-History, die beim Druck auf den Trichter-Knopf verloren geht.