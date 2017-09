Mit IT-Administrator kostenlos auf die it-sa 2017

Auf der it-sa 2017 präsentieren sich vom 10. bis 12. Oktober noch einmal mehr Aussteller als zur letzten Veranstaltung: In zwei Hallen stellen sie auf Europas größter Fachmesse für IT-Sicherheit im Messezentrum Nürnberg aktuelle Hard- und Software sowie Dienstleistungen für professionelle Anwender vor. Zu den Höhepunkten zählen drei internationale Gemeinschaftsstände und ein Rahmenprogramm mit rund 320 Vorträgen. Einen Tag vor der Messe startet das viertägige Kongressprogramm Congress@it-sa. Sichern Sie sich noch heute Ihr kostenloses Ticket über IT-Administrator.

Auf der it-sa 2017 zeigen 580 Aussteller ihre Produkte aus dem IT-Security-Umfeld.

Mit einem Zuwachs auf über 580 erwartete Aussteller aus 23 Ländern (2016: 489 Aussteller aus 19 Ländern) setzt die IT-Security-Messe it-sa [1], die erstmals in den Hallen 9 und 10 stattfindet, ihren Wachstumskurs fort. Erstmals präsentieren gleich drei Länder ihre gebündelte Security-Kompetenz mit einem Gemeinschaftsstand. Neben Frankreich treten Aussteller aus der Tschechischen Republik und Firmen aus Israel gemeinsam auf. Die Anmeldeliste umfasst Unternehmen aus Europa oder beispielsweise den USA, Russland, Kanada und Japan.



In beiden Hallen informieren Experten über die rasante Entwicklung in der IT-Security. Während in den Foren T9 und T10 technische Aspekte im Mittelpunkt stehen, richten sich die Beiträge in den Foren M9 und M10 an das Management. Auch junge Unternehmen, die auf der Sonderfläche Startups@it-sa ausstellen, berichten hier über ihre Lösungen. Ausgewiesene Vorträge und Diskussionsrunden – "itsa insights" – beschäftigen sich außerdem mit aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz oder die EU-Datenschutz-Grundverordnung.



Auf 15 teils mehrtägige Vortragsreihen bringt es dieses Jahr das begleitende Kongressprogramm Congress@it-sa. Auch hier zählt die veränderte Rechtslage in der EU zu den zentralen Fragen. Erneut finden im Rahmen von Congress@it-sa der IT-Grundschutz-Tag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und die Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten in Ländern und Kommunen statt. Mit dem Hallenwechsel der it-sa wandern auch die Kongressveranstaltungen: Sie finden jetzt im NCC Mitte statt und bleiben damit bequem erreichbar ans Messegeschehen angebunden.



Sichern Sie sich mit dem Code "itsa17GGHV" unter [2] Ihr kostenfreies Ticket.