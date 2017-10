Download der Woche: SmartTools LockOutlook

Microsofts E-Mail-Client Outlook fungiert in vielen Unternehmen als Kommunikationszentrale und damit als Werkzeug, in dem äußerst sensible Informationen abgelegt sind. Ein unberechtigter Zugriff auf das Programm sollte daher auf jeden Fall unterbleiben. Wenn Sie mehr Schutz wünschen als den üblichen Hotkey 'Windows + L' zum Sperren des Desktops, kann das kostenfreie Add-in 'SmartTools LockOutlook' helfen. Der Zugriffschutz für Outlook ab Version 2010 bindet sich über ein Symbol im Menüband ein und sperrt nach einer vorgegebenen inaktiven Zeit die E-Mail-Plattform.

"SmartTools LockOutlook" lässt sich hinsichtlich der Sperrung von Outlook auf diverse Arten konfigurieren.

Weiterhin gibt es mit "SmartTools LockOutlook" [1] die Option, den E-Mail-Client mit einer Tastenkombination aktiv zu sperren. Erst die Eingabe des zuvor festgelegten Passworts hebt die Sperrung wieder auf. Sie haben außerdem die Möglichkeit, gezielt einzelne Ordner per individuellem Kennwort vor neugierigen Blicken zu verbergen und nur bestimmten Anwendern das Anlegen oder Bearbeiten von Nachrichten, Kontakten und Terminen zu erlauben. Die kostenpflichtige Pro-Variante bietet zudem einen Zugriffsschutz für Suchordner sowie einen Deinstallationsschutz.