PC-Komponenten übersichtlich auflisten

Gerade bei älteren Systemen im Netzwerk oder nach Upgrade-Aktionen treten gern mal Probleme mit den Treibern oder der Hardware an sich auf. Für ein schnelles Troubleshooting muss dann erst einmal die genaue Gerätebezeichnung her. Wer in so einem Fall nicht richtig dokumentiert und inventarisiert hat, kann sich unter Umständen mit dem kostenfreien Tool 'PCI-Z' weiterhelfen. Es listet alle Hardware-Informationen angeschlossener PCI-Geräten in einer übersichtlichen Tabelle auf.

PCI-Informationen in übersichtlicher Listenform: Mit "PCI-Z" ist das eine Sache von Sekunden.

Das portable "PCI-Z" [1] bringt Details wie Hersteller, Produktbezeichnung sowie einen ausführlichen Status mit etwaigen Fehlermeldung auf den Bildschirm. Sollten zu einem PCI, PCI-E oder PCI-X-Device eventuell keine Informationen zur Verfügung stehen, wird die integrierte Datenbank tätig. Zudem können Sie mit Hilfe des Kontextmenüs den passenden Treiber im Internet suchen. Das Tool lässt sich von einem USB-Stick starten und die Ergebnisse sind in verschiedene Formate wie TEXT, CSV oder JSON exportierbar.