Angekommen im digitalen Zeitalter?

Wie bei allen Buzzwords bleibt es beim Thema digitale Transformation nicht aus, dass der Begriff zwar in aller Munde geführt wird, die wenigsten jedoch eine klare Definition im Kopf haben. Die mittlerweile auch als IT-Dienstleister tätige Bundesdruckerei will hier Nägel mit Köpfen machen und bietet mit dem 'Digi-Check' nicht ganz uneigennützig einen Online-Test an, mit dem sich mit Hilfe einer Art Reifegradanalyse der Unternehmensstatus hinsichtlich Digitalisierung ermitteln lässt.

Wie die Ampel bezüglich des Digitalisierungsgrades steht, erfahren Sie im "Digi-Check" der Bundesdruckerei.

Der mehrseitige Online-Fragebogen des "Digi-Check" der Bundesdruckerei [1] ist in drei thematische Blöcke unterteilt. Das Portal legt dem IT-Verantwortlichen des Unternehmens dabei Aussagen vor, die die Fähigkeit im Umgang mit Digitalisierung, der Cloud und digitaler Sicherheit erfassen sollen. Am Ende des mit zirka 30 Punkten recht umfassenden Katalogs werden einige persönlichen Daten abgefragt und es steht eine erweiterte Auswertung als PDF zur Verfügung. Wer will, kann sich zusätzlich natürlich auch noch professionelle Beratung ins Haus holen.