Webseitenanalyse in Echtzeit

Kleine Unternehmen mit einem allenfalls mittelständischen Angebot verfügen in der Regel über eine eher überschaubare Webseite. Die Webseiten-Performance im Auge zu behalten, ist zwar wichtig, darf aber nicht zu viele finanzielle oder technische Ressourcen binden. Wenn Sie also nach einem einfachen Dienst für die Analyse der Besucherzahlen oder Klicks auf Inhalte suchen, sollten Sie 'clicky.com' in Erwägung ziehen. Page-Impressions von bis zu 3000 Besuchern sind hier kostenfrei.

Wichtige Zugriffszahlen bringt "clicky.com" für bis zu 3000 Page-Impressions kostenlos auf den Schirm.

Der Umgang mit "clicky.com" [1] gestaltet sich nicht nur für IT-Experten einfach und intuitiv. Wer doch noch Hilfe benötigt, kann die gute Anleitung und das Tutorial-Video zu Rate ziehen. Großer Vorteil des Angebots: Die von dem Online-Dienst angezeigten Ergebnisse sind Echtzeit-Daten. In Sachen Datenschutz haben die Betreiber laut eigenen Angaben übrigens zusätzliche Anpassungen für den europäischen Raum eingeführt: Normalerweise mitgeschnitten, können Sie in den Einstellungen IP-Adressen anonymisieren.