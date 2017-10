Per Knopfdruck Gadgets bedienen

Wenn Sie vom Schreibtisch oder auch der Couch die komplette Übersicht zu allen wichtigen Funktionen Ihres Smartphones behalten wollen, ohne dieses aus der Tasche zu ziehen, können die praktischen 'Flic Buttons' aushelfen. Jeder Knopf ist für einen speziellen Verwendungszweck konzipiert und kann etwa Lampen anschalten, Spotify starten, Selfies aufnehmen oder das verlegte Handy finden.

Smartphone-Aktion auf Knopfdruck mit dem "Flic Button": Welche Funktion hätten Sie den gern?

Der "Flic Button" [1] lässt sich über Bluetooth und drei Kommandos steuern: Sie können klicken, doppelklicken oder gedrückt halten. Vorher legen Sie in der mitgelieferten App fest, welche Funktion bei jedem der Kommandos starten soll. Mittels GPS und Button an der Jacke ist es sogar möglich, in Notfällen anderen den Standort mitzuteilen. Aus wasserdichtes Silikon gefertigt, lassen sich die 20 Euro teuren Buttons laut Hersteller problemlos im Freien verwenden.