XenDesktop Luft verschaffen

In einer Citrix-Umgebung kann es vorkommen, dass Benutzer zeitweise nicht dazu in der Lage sind, veröffentlichte Anwendungen zu starten. Eine Fehlermeldung erhält der Benutzer dabei aber nicht angezeigt. Das Desktop Studio zeigt für den Benutzer gleichzeitig eine aktive Desktop-Session an. Die Bereitstellungsgruppe ist jedoch 'Application only' und für den Benutzer ist kein Desktop veröffentlicht. Wird die Desktop-Session aus dem Desktop Studio entfernt, kann der Benutzer die veröffentlichte Applikation wieder erfolgreich starten. Mit ein paar Mausklicks beugen Sie dem Problem vor.

Bei zu vielen gleichzeitig gestarteten Anwendungen kann es bei XenDesktop zu Problemen kommen.

Die geschilderte Problematik betrifft XenDesktop 7.14, 7.13 und 7.11 und zeigt sich immer dann, wenn mehrere Anwendungen innerhalb weniger Sekunden gleichzeitig gestartet werden. Sie können hier jedoch relativ leicht Abhilfe schaffen, indem Sie auf dem Storefront-Server folgende Änderungen an der Konfiguration des Client-Interfaces vor nehmen: Deaktivieren Sie zunächst die Option "Auto Launch Desktop" und ändern Sie dann die Multi-Klick-Dauer von den standardmäßig eingestellten drei auf fünf Sekunden. Das Problem sollte nun nicht mehr auftreten.