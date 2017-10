Tagesticket für Frankfurter IT-Tage 2017 gewinnen

Die Frankfurter IT-Tage sind eine Konferenz für Softwareentwicklung, Architekturen und Datenbanken und richten sich an Entwickler und Anwender. Der breite Fokus zeichnet die IT-Tage gegenüber anderen IT-Konferenzen im deutschsprachigen Raum aus, die sich oft nur einem Thema oder einer Datenbank widmen. Ab diesem Jahr ist das Kongresshaus Kap Europa der Messe Frankfurt Veranstaltungsort und es werden 800 Besucher erwartet. Themen sind unter anderem IT-Sicherheit, Blockchain und künstliche Intelligenz. IT-Administrator verlost ein Tagesticket im Wert von 699 Euro.

Bei den IT-Tagen Frankfurt am Main 2017 [1] vom 11. bis 14. Dezember haben Entwickler, Anwender und Entscheider die Gelegenheit, von Oracle-Deutschland Chef Paul Wehner einen Ausblick auf die Cloud-Strategie seines Unternehmens zu erhalten. Wehner ist nur einer von zahlreichen Rednern, die auf den IT-Tagen zu hören sind. Ein weiterer ist Professor Philipp Sandner, der Leiter des Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance & Management. Er stellt die Ergebnisse eines fünftägigen Hackathons im Sommer 2017 vor, bei dem 14 Teams IoT-Prototypen entwickelt haben, basierend auf Ethereum oder IOTA.



Wie sich die IT-Sicherheit in Echtzeit organisieren lässt, ist das Thema einer weiteren exklusiven Keynote von Thomas Maxeiner, Direktor und Enterprise Technology Specialist bei McAfee. Sicherheit, Blockchain und Internet of Things (IoT) sowie Zukunft der IT mit Deep Learning und Künstlicher Intelligenz sind ein Teil der Schwerpunkte im dreitägigen Programm der IT-Tage, die Mitte Dezember 2017 in Frankfurt stattfinden. Über 120 Sprecherinnen und Sprecher werden mehr als 150 Workshops und Sessions abhalten.



Abendprogramm und Workshops

Damit nach den Tagesveranstaltungen auch der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es ein unterhaltsames – und dennoch fachlich sehr fundiertes – Abendprogramm. Hier zeigt beispielsweise der freiberufliche Whitehat-Hacker und Trainer Christian Schneider bei Bier und Chips Tools, mit denen Penetration-Tester teilautomatisiert Webanwendungen angreifen. Geplant ist zudem ein Open-Data-Hackathon mit Daten der Deutschen Bahn. Vor dem eigentlichen Beginn gibt es eine Vorkonferenz mit sieben Workshops zu den Themen Microservices, Docker, Java 9, Oracle 12.2, SQL Server 2017, Penetration-Testing und Hacking, Hadoop und NoSQL.



IT-Administrator verlost ein Tagesticket im Wert von 699 Euro. Zur Teilnahme schicken Sie bis zum 6. November 2017 eine E-Mail samt Kontaktdaten an die E-Mail-Adresse redaktion@it-administrator.de [2] mit dem Betreff "IT-Tage 2017".