Prozess für Windows-Oberfläche entlasten

Wenn Systeme langsam werden, werfen IT-Profis in der Regel erst einmal einen Blick in den Task-Manager und laufende Prozesse. Dabei fällt nicht selten der 'Windows Shell Experience Host' durch eine hohe CPU-Auslastung und die Belegung von viel Arbeitsspeicher auf. Das Beenden des Prozesses hilft nicht weiter, da der Host für die Windows-Shell zuständig ist und sofort wieder neu startet. Manchmal kann aber schon etwas Herumspielen an den grafischen Settings der GUI Wirkung zeigen.

Wenn der Prozess für die Windows-10-GUI zickt, kann schon das Ändern der grafischen Settings helfen.

Der Prozess "Windows Shell Experience Host" ist hauptsächlich für die Anzeige der Benutzeroberfläche sowie der Farben unter Windows zuständig. Es kann daher helfen, den Hintergrund zu optimieren. Mit dem Shortcut "WIN+I" begeben Sie sich in die Einstellungen in die Kategorie "Personalisierung". Unter "Hintergrund" finden Sie im rechten Bereich des Dialogfensters ein Dropdown-Menü. Wählen Sie hier statt "Bild" oder "Diashow" den Eintrag "Volltonfarbe" aus. Abschließend gilt es noch, in der Rubrik "Farben" die Checkbox "Automatisch eine Akzentfarbe aus meinem Hintergrund auswählen" zu deaktivieren. Gerade auf älteren Systemen kann dies die Performance deutlich erhöhen.