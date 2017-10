Das eigene Leben in Zahlen

Wenn Systeme langsam werden, werfen IT-Profis in der Regel erst einmal einen Blick in den Task-Manager und laufende Prozesse. Dabei fällt nicht selten der 'Windows Shell Experience Host' durch eine hohe CPU-Auslastung und die Belegung von viel Arbeitsspeicher auf. Das Beenden des Prozesses hilft nicht weiter, da der Host für die Windows-Shell zuständig ist und sofort wieder neu startet. Manchmal kann aber schon etwas Herumspielen an den grafischen Settings der GUI Wirkung zeigen. [ mehr