Ubiquiti-APs in PRTG überwachen

Setzen Unternehmen Access Points aus der Ubiquiti-UniFi-Reihe ein, wollen sie diese meist auch auf Auslastung und Verfügbarkeit hin überwachen. Bei der Nutzung der Ubiquiti-MIBs und der Integration der Access Points mittels SNMP in PRTG ist aber nur jeweils ein Access Point pro PRTG-Sensor sichtbar. Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass Clients übergangslos zwischen Access Points wechseln, etwas unzulänglich. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeiten.

Der von Frank Carius entwickelte Ubiquiti-Sensor für PRTG liefert eine Fülle an Informationen über den Access Point.

Ein Mitarbeiter des Paessler-Supports hat einen Sensor geschrieben, der die Ubiquiti-UniFi-REST-API nutzt. Der Sensor fragt eine Reihe von Basisinformationen ab und liefert so einen guten Überblick über den Allgemeinzustand Ihrer Ubiquiti-Geräte. Den Downloadlink zum Sensor finden Sie in der Paessler-Knowledgebase [1]. Noch deutlich mehr Informationen liefert ein Sensor, den der PRTG-Nutzer Frank Carius geschrieben hat. Auf seiner Homepage beschreibt er detailliert den Einsatz von PRTG zur Überwachung seiner Ubiquiti-APs und bietet seinen Sensor zum Download an [2]. Dieser liefert einige Zusatzinformationen verglichen mit dem Paessler-Sensor, wie beispielsweise Datenmenge, Clients/Virtual Network oder RZ und TX Bytes.



Wenn Sie sich für eine der beiden Lösungen entscheiden, sollten Sie die Größe Ihrer Ubiquiti-Installation berücksichtigen. Bei großen Umgebungen empfehlen wir den Paessler-Sensor, der deutlich weniger Werte abfragt als der Sensor von Frank Carius und daher vermutlich etwas performanter ist. Voraussetzung ist natürlich, dass Ihnen die vom Paessler-Sensor gelieferten Werte ausreichen.