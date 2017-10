Download der Woche: WakeupOnStandBy

Die Energiesparfunktionen in Windows funktionieren mit Bordmitteln wirklich komfortabel nur in eine Richtung: Nach einer bestimmten Zeit der Nutzerinaktivität schaltet der Rechner in den Standby-Modus. Mit dem Tool 'WakeupOnStandBy' kehren Sie die Sache um und legen fest, dass das System zu einer gewünschten Uhrzeit automatisch aus dem Ruhezustand erwacht. Auch das Anschalten des Monitors oder das Blockieren des automatischen Screensavers gehören mit zum Funktionsumfang.

Beim Management des Windows-Ruhezustands bietet "WakeupOnStandBy" eine Fülle an Optionen an.

Weiterhin lassen sich mit "WakeupOnStandBy" [1] Anwendungen automatisch ausführen. Sogar die Anwahl einer bestimmten Internetseite zu einer definierten Uhrzeit stellt mit der Software kein Problem dar. Einzige Voraussetzung auf Hardware-Seite ist eine aktivierte APM- oder ACPI-Energieverwaltung im BIOS. Natürlich ist auch der umgekehrte Weg möglich, den PC in den Ruhezustand zu versetzen. Dazu bietet das Programm deutlich mehr Optionen an als die Bordmittel.