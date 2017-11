Online-Werkzeug zur Konvertierung

Viele Dateiumwandlungen gerade in derselben Kategorie, etwa verschiedene Bildformate, lassen sich in der dazugehörigen Anwendung vornehmen, also beispielsweise in Bildbearbeitungsprogrammen. Wenn aber sehr unterschiedliche Dateiformate vorliegen und die installierten Tools nicht mehr weiter helfen, sollten Sie einen Blick auf die Webseite 'online-convert.com' werfen. Das Portal bietet dem Anwender gleich mehrere Media-Konverter in einem Schwung an.

Vielseitig: "online-convert.com" bietet unter anderem auch die Umwandlung von Hash-Dateien an.

Unabhängig davon, ob Sie Audio-, Video-, Bild- und Archiv-Dateien oder auch Dokumente sowie eBooks umwandeln wollen, mit "online-convert.com" [1] lassen sich alle Vorgänge über eine einzige Plattform erledigen. Sobald Sie im Drop-Down-Menü des jeweiligen Konverters das Ausgabeformat anwählen, wechselt die Webseite automatisch zur Detailansicht. Danach laden Sie die Datei hoch oder fügen eine Webadresse mit einer zu konvertierenden Datei ein. Vor der Umwandlung können Sie noch die Qualität anpassen.