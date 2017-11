Profilumzug für Firefox

Wenn der Browser immer langsamer wird, kann das unter Umständen an einem überfrachteten Profil liegen, das sich über die Jahre immer weiter aufgebläht hat. In so einem Fall kann der Umzug in ein neues Firefox-Profil helfen. Mit ein paar Tricks können Sie das auch ganz ohne Online-Konto oder Cloud-Synchronisierung durchführen. Alles, was Sie dazu brauchen, ist der Profil-Manager von Firefox und ein bisschen manuelle Kopierarbeit.

Ausgangspunkt eines Profilumzugs in Firefox ist wenig überraschend der Profil-Manager.

Beenden Sie zunächst sämtliche Firefox-Sitzungen und beenden Sie über den Task-Manager alle mit dem Browser verbundenen Prozesse. Öffnen Sie den Profilmanager, am einfachsten geht dies, wenn Sie im Suchfeld von Windows 10 firefox.exe -P eingeben und bestätigen. Erzeugen Sie nun mit "Profil erstellen" einen neuen Account und vergeben Sie einen Namen. Danach starten Sie Firefox einmal im neuen Profil und schließen den Browser wieder.



Tippen Sie im Ausführen-Dialog "%appdata%" und suchen Sie In Ihrem Nutzerverzeichnis den Pfad "AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles". Stellen Sie das alte und neue Profil in zwei Explorer-Fenstern nebeneinander, um Dateien, die Sie um neuen Profil nutzen wollen, zu kopieren. Gerade den Ordner zu den Erweiterungen ("extensions") sollten Sie nicht vergessen. Löschen Sie das alte Profil erst, wenn das neue ohne Probleme läuft und allen nötigen Add-ons läuft.