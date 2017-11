ESXi 6.5 vom USB-Stick auf eine SSD installieren

Die Installation von VMware ESXi 6.5 ist im Prinzip kein Hexenwerk und gestaltet sich alles in allem recht einfach. Trotzdem ist auch IT-Profis nicht jeder Schritt stets vor Augen. Wir beschreiben deshalb in dieser kompakten Anleidtung, wie sich ESXi 6.5 von einem USB-Stick oder einer CD-ROM auf eine SSD installieren lässt.

Nach der erfolgreichen Installation von VMware ESXi 6.5 können Sie über das Webinterface auf die wichtigsten Funktionen zugreifen.

Bevor Sie mit der eigentlichen Installation etwa von einem USB-Stick beginnen, müssen Sie zunächst einmal ein passendes Installationsmedium erstellen. Was Sie bei diesem Vorgang beachten müssen, können Sie in einem Beitrag [1] in der ThomasKrenn-Wiki nachlesen. Haben Sie alle Vorbereitungen abgeschlossen, stecken Sie den USB-Installationsstick am Server an und wählen im BIOS den Stick als Boot-Device im UEFI-Modus aus. Das ESXi-Installationsprogramm wird daraufhin im UEFI-Modus geladen. Die Installationsroutine lädt weitere Komponenten wie etwa den nfs4client nach.



Bestätigen Sie die Willkommens-Meldung mit der Enter-Taste und die EULA durch Drücken der F11-Taste. Das Setup sucht nun nach installierten Geräten. Wählen Sie ein Installationsziel aus. Sofern das gewählte Installationsziel bereits Daten enthält, bestätigen Sie die Installation – vorhandene Daten werden damit überschrieben. Wählen Sie das Tastatur-Layout und setzen Sie ein sicheres, also langes Passwort. Das Installationsprogramm sucht nach weiteren installierten Geräten. Bestätigen Sie das Setup durch Drücken der F11-Taste. Die Installation läuft und ist nach kurzer Zeit abgeschlossen.



Entfernen Sie jetzt den USB-Stick und drücken Sie die EnterTaste. Der Server startet neu. Nach dem Neustart zeigt ESXi Informationen zur Version, Hardware sowie die IP-Adresse an. Geben Sie in einem Web-Browser die IP-Adresse des ESXi-Servers ein, um sich auf dessen Web-Interface zu verbinden. Nach dem Login haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des ESXi-Servers.