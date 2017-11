Online-Projektmanagement für Arbeitsgruppen

Viele Mitarbeiter senden Unmengen an E-Mails quer durch die Firma, um zusammen mit Kollegen an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Diese Arbeitsweise hält auf und erzeugt nicht selten mehrere Versionen einer Datei. Mit dem kostenlosen Online-Dienst 'trello.com' steht Ihnen eine Plattform für das Projektmanagement zur Verfügung, die sich sowohl auf dem Desktop als auch via App nutzen lässt. Über ein zentrales Board koordinieren Sie die Zusammenarbeit der Beteiligten.

Beim Projektmanagement sorgt "Trello" durch klare Strukturen für Übersicht.

Mit Hilfe von "trello.com" [1] lassen sich Karten anlegen und mit Kommentaren, Checklisten und Anhängen versehen. Nutzer der Gruppe können bestimmten Karten dann als Teilnehmer zugewiesen werden. Verschiedene Komfort-Funktionen erleichtern gerade die Arbeit an komplexen Projekten mit mehreren Mitarbeitern erheblich. Praktischerweise lassen sich auch Programme, die nur auf bestimmten Rechnern von Teilnehmern laufen, ebenfalls in den Workflow mit einbinden. Ebenso wenig stellt die Integration mit Cloud-Diensten wie Google Drive ein Problem dar.