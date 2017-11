Edge-Tabs gebündelt verwalten

Mit dem Erscheinen des Creators Update im April 2017 haben die Microsoft-Entwickler dem Browser Edge einige Verbesserungen spendiert, unter anderem neue Funktionen für die Registerkarten. So finden sich in der linken oberen Ecke von Edge zwei neue Symbole. Mit dem zweiten Symbol von links, dem mit einem Pfeil versehenen Fenstersymbol, können Sie etwa alle gerade geöffneten Tabs in den Speicher von Edge bringen. Dabei werden die Tabs geschlossen und sind dann über das ganz linke Symbol, zwei übereinanderliegende Fenster, wiederherstellbar.

Ein ganzes Bündel von Edge-Tabs zu speichern, ist gerade bei weitreichenden Recherchen sehr hilfreich.

Mit dieser Funktion lassen sich sowohl alle gespeicherten Tabs auf einmal als auch einzelne Seiten zurück in die Tab-Leiste bringen. Praktisch dabei ist, dass die abgelegten Webseiten nach dem Schließen des Browsers erhalten bleiben. Ein ebenfalls neues Symbol gibt es neben dem Pluszeichen für eine neue Registerkarte zu sehen. Ein Klick auf den Pfeil nach unten bewirkt bei mehreren geöffneten Registerkarten, dass am oberen Rand eine Leiste erscheint, die sämtliche Tabs in Form kleiner Abbildungen nebeneinander zeigt. Beide Funktionen sind bei längeren Recherchen im Netz sehr nützlich.