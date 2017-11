Vollwaschgang für den Rechner

Wenn sich mit der Zeit viel zu viele unerwünschte Zusatzprogramme auf dem System eingenistet haben oder Sie sich von Adware ausgebremst fühlen, sollten Sie eine Bereinigung ins Auge fassen. Der kostenfreie 'Ultra Adware Killer' durchsucht den Rechner nach unerwünschten Anwendungen wie Adware, Toolbars oder Browser-Erweiterungen. Dies gilt vor allem für diejenigen Varianten, die sich bei der Installation eines anderen Programms auf das System gemogelt haben.



Ob Browser-Add-on, gewöhnliche Adware oder unerwünschter Autostart-Eintrag: "Ultra Adware Killer" kümmer sich um unwillkommene Gäste.

Die Benutzeroberfläche von "Ultra Adware Killer" [1] ist logisch aufgebaut und zeigt die nach einem initialen Scan gefundenen Einträge in verschiedenen Reitern an. Diese sind nach Browsern, Autostart-Einträgen und weiteren gefundenen Programmen sortiert. An dieser Stelle können Sie dann noch selbst von Hand Einfluss nehmen, was letztendlich entfernt werden soll. Hierbei sollten Sie Vorsicht walten lassen, denn nicht jedes Browser-Add-on führt wirklich Böses im Schilde.