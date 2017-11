Mobiler Tresor für Speicherkarten

Mittlerweile nimmt die Zahl an microSD- und SIM-Karten durch die Nutzung von Smartphones und LTE-Tablets immer weiter zu. Wenn Sie irgendwann den Überblick verlieren, können Sie mit dem praktischen Kartentresor am Schlüsselbund die kleinen Speicher- beziehungsweise Mobilfunk-Karten an einer zentralen Stelle sammeln. Das Gehäuse aus stabilem Kunststoff ist lediglich acht Gramm leicht.

Kleine Datenspeicher werden mit dem Tresor für SIM- und SD-Karten zum erwünschten Anhängsel.

Die kleinen Karten lassen sich mit Hilfe des Tresors [1] zudem zuverlässig vor den Gefahren des Alltags wie Staub und Spritzwasser schützen. Außerdem haben Sie die Daten immer dabei und somit im Außendienst griffbereit. Neben der Befestigung am Schlüsselbund kann selbstverständlich die Bürotasche oder der Rucksack als Träger für den Anhänger herhalten. Auch der ständig verlustig gehende Haarnadel-Pin zum Öffnen des Kartenschachts lässt sich hier einlagern. Das Beste: Die Hülle kostet nicht einmal 3 Euro.