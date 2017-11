Mit der Fritz!Box feste IP-Adressen zuteilen

Mittlerweile nimmt die Zahl an microSD- und SIM-Karten durch die Nutzung von Smartphones und LTE-Tablets immer weiter zu. Wenn Sie irgendwann den Überblick verlieren, können Sie mit dem praktischen Kartentresor am Schlüsselbund die kleinen Speicher- beziehungsweise Mobilfunk-Karten an einer zentralen Stelle sammeln. Das Gehäuse aus stabilem Kunststoff ist lediglich acht Gramm leicht. [ mehr