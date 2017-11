Vorschau Dezember 2017: Infrastruktur physisch & virtuell

Das IT-Infrastruktur bildet das technische Fundament jedes modernen Unternehmens. In der Dezember-Ausgabe widmet sich IT-Administrator deshalb der physischen wie auch virtuellen Infrastruktur. So lesen Sie, wie Sie mit openDCIM 4.4 Ihre IT-Umgebung verwalten und Netzwerke in Citrix-Xen-Umgebungen aufbauen. Auch erfahren Sie, welche Vorgaben das BSI in Sachen IT-Sicherheit für kritische Infrastrukturen macht und wie Sie Windows Server 2016 zuverlässig mit IPv6 betreiben. Nicht zuletzt beleuchten wir Kabelstandards von heute und morgen. In den Produkttests zeigt der VPN-Router Endian 4i Edge, wie sich Maschinen sicher vernetzen lassen.

Die IT-Infrastruktur bestimmt den Heftschwerpunkt im Dezember.

Die Verkabelung etwa noch immer das Rückgrat von Unternehmensnetzwerken dar. Doch haben sich die Anforderungen, die die Verkabelung erfüllen muss, in den vergangenen Jahrzehnten erheblich geändert. So ist etwa die Hälfte aller Netzwerkprobleme auf die Verkabelung zurückzuführen – in vielen Unternehmen gehören beispielsweise undefinierte Kabelführungen zum Alltag. Im Dezember geht IT-Administrator deshalb neben anderen Themen auf Grundlagen und aktuelle Kabelstandards ein, sowohl im Bereich Kupfer als auch Lichtwelle.



