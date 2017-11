Bilder online zeichnen und teilen

Online-Arbeitsgruppen oder das Abhalten von Meetings über das Internet gehören heute zum Alltag in den meisten Unternehmen. Mit dem Online-Dienst 'FlockDraw' können Sie sich mit Kollegen oder Geschäftspartnern einmal ganz bildlich über ein virtuelles Whiteboard austauschen. Dabei sind die Basisfunktionen wie Pinsel, Radiergummi oder Füllwerkzeug als Standard-Tools für das Whiteboard enthalten. Eher unüblich in der heutigen Zeit ist, dass das Ganze sogar ohne Registrierung funktioniert.

Beim Zeichnen und Bilder teilen auf "flockdraw.com" müssen es ja nicht immer nüchterne IT-Diagramme sein.

Da ja ein Bild bekanntlich mehr als tausend Worte sagt, können Sie auf "flockdraw.com" [1] einfach mal schnell einen Rohentwurf skizzieren und mit anderen für ein schnelleres Verständnis von komplizierten Sachverhalten im virtuellen Raum teilen. Dabei stellt auch die Integration von kurzen Texten kein Problem dar. Bis zu zehn Nutzer dürfen an einem Whiteboard parallel arbeiten und sehen in Echtzeit, was gerade geändert wird. Mit Hilfe des integrierten Chat klären Sie eventuell offen gebliebene Fragen.