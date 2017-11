Ransomware-Schutz im Fall Creators Update aktivieren

Mit dem Fall Creators Update hat Microsoft sich unter anderem der Ransomware-Problematik angenommen und stattet Windows 10 Version 1709 mit einem Schutz gegen Locky & Co. aus. Allerdings ist dieser Schutz per Default nicht aktiviert. Wie Sie dies manuell erledigen, erklärt unser Tipp.

Mit dem Fall Creators Update will sich Windows 10 besser gegen Ransomware wappnen.

Microsoft nennt seine Maßnahme gegen Verschlüsselungstrojaner "Überwachter Ordnerzugriff". Aktivieren Sie diese Option, können Dateien in ausgewählten Verzeichnissen nicht automatisch von einer unerwünschten Anwendung modifiziert werden. Locky und Komplizen fehlt dann einfach die Berechtigung, Dateien zu verschlüsseln. Da diese Schutzmaßnahme unter Umständen aber auch erwünschte Dateiveränderungen verhindert, hat Microsoft von einer automatischen Aktivierung der Option abgesehen.



Um dies manuell zu tun, klicken Sie im Windows-Menü auf das Zahnrad-Symbol, dann auf "Update und Sicherheit" ganz unten und dort auf "Windows Defender". Ein Klick auf "Windows Defender Security Center öffnen" bringt Sie in ebendieses. Klicken Sie hier auf das Schild-Symbol, das für "Viren- & Bedrohungsschutz" steht. Hier klicken Sie dann schließlich auf "Einstellungen für Viren- & Bedrohungsschutz", scrollen ein wenig nach unten und aktivieren dort "Überwachter Ordnerzugriff ". Ransomware sollte es auf Ihrem Rechner dann in Zukunft deutlich schwerer haben.