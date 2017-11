Filofax auf dem Bildschirm

Viele Manager der alten Schule schwören im täglichen Arbeitsalltag trotz aller digitalen Hilfsmittel auf das gute alte Notizbuch. Mit dem kostenfreien Tool 'In My Diary' können Traditionsbewusste den Schritt in die Computerwelt wagen, ohne gleich auf den Charm des Buchrückens oder der Spiralbindung verzichten zu müssen. Denn das Programm bietet einen klassischen Termin-Manager mit Kalenderansicht und integrierter Notiz- sowie Kontaktverwaltung.

Ziemlich retro, aber immer noch fleißig weiter entwickelt: Der kostenfreie Kalender "In My Diary".

Bei "In My Diary" [1] können Sie sich jeden Tag beliebig viele Termine setzen. Dabei ist die Textlänge völlig unbegrenzt. Jeder Termin lässt sich wie bei modernen Online-Kalendern als wiederholend definieren und mit Alarm-Meldungen versehen. Weitere Funktionen bieten einen Datenimport und -export, eine globale Suche sowie einen Passwortschutz. Besonders praktisch ist, dass das Tool auch die weitverbreiteten iCalendar- und vCards-Datenformate unterstützt.