Neue Trainings im Frühjahr 2018

Schon im Kinderlied heißt es, dass 'die Jahresuhr niemals still steht'. Das gilt auch für die Veranstaltungen des IT-Administrator. Pünktlich zum Frühlingsbeginn starten wir Ende März mit neuen Trainings. Mit dem Thema 'EU-Datenschutz umsetzen' machen wir Sie fit für die im Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grundverordnung der EU. Und im Training 'Microsoft Hybrid Cloud' füllen wir das Buzzword Hybrid Cloud dann mit viel Inhalt. Sputen Sie sich mit der Anmeldung, denn erfahrungsgemäß werden die Kurse bald ausgebucht sein.

Updates und viel Praxiswissen gibt es im Frühjahr 2018 in unseren Trainings zur EU-DSGV und Microsofts Hybrid Cloud.

Das IT-Administrator Training "EU-Datenschutz umsetzen" [1] zeigt unter der fachlichen Leitung von Datenschutzexpertin Daniela Duda, welche Maßnahmen IT-Verantwortliche hinsichtlich des Inkrafttretens der EU-DSVO im Mai 2018 umsetzen müssen. Wir zeigen die risikoreichsten Fallstricke und zu deren Vermeidung notwendige Strukturen. Das Training ist ein Update zu unserem Training "Europäische Datenschutzverordnung" aus 2017 und fokussiert sich auf kurzfristige Maßnahmen, die Unternehmen vor dem Stichtag im Mai zu treffen haben. Der Kurs findet am 20. März in München und am 18. April in Dortmund statt.



Dienste und Server in Microsofts Azure gemeinsam mit der lokalen Infrastruktur zu nutzen, kann für IT-Verantwortliche ein sehr attraktiver Weg sein, um Kosten und Administrationsaufwände zu reduzieren. Unser neues Training "Microsoft Hybrid Cloud" [2] stellt die Leistungsfähigkeit der in Azure verfügbaren Angebote vor und versetzt die Teilnehmer in die Lage, diese einerseits sicher zu nutzen und andererseits effizient mit lokalen Ressourcen zu verbinden. Die Termine sind hier der 17. April in München und der 24. April in Darmstadt. Buchen Sie frühzeitig für einen sicheren Platz im Training.