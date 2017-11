Kennzahlen direkt auf dem Desktop

Windows-Tools zur Kontrolle des Systemzustands sind in der Regel eher unauffällig in der Taskleiste untergebracht. Das kostenfreie Werkzeug 'Rainmeter' hingegen geht einen anderen Weg und blendet die wichtigsten Statusanzeigen in schickem Design direkt auf dem Desktop ein. Neben der CPU-Auslastung inklusive Verlauf sowie dem belegten physikalischen Speicher ist außerdem eine Visualisierung des Festplatten-Füllstands möglich.

Über die Konfiguration von "Rainmeter" lässt sich der Desktop mit allen möglichen Anzeigen bestücken.

Weiterhin lassen sich mit "Rainmeter" [1] das Down- und Upload-Tempo, die IP-Adresse des Rechners sowie eine analoge Uhr abbilden. Nach dem Start des Tools müssen Sie lediglich die einzelnen Anzeigen über einen Rechtsklick auf das Systray-Icon und die Option "Configs, Tranquil" einrichten. Nicht zuletzt sind auch neue Skins und vorgefertigte Desktop-Widgets auf Webseiten wie DeviantART oder Customize.org für das Tool abholbar.